Hamsik: “Se è l’anno buono? Non si dice…”

Marek Hamsik opta per la scaramanzia

Il Napoli primo in classifica e qualificato agli ottavi di Champions League dopo un girone da record sta disputando una stagione eccezionale. L’ex capitano azzurro Marek Hamsik nel corso di un’intervista rilasciata a Dazn, ha commentato le chance Scudetto dei partenopei e gli addii di Koulibaly, Insigne, e Mertens.

Queste le sue parole

”È incredibile vedere questo Napoli senza i tre più importanti giocatori. Tutti hanno bisogno di simboli, di qualcuno che rappresenti la società, per i tifosi è stato un peccato ma devo dire bravo Napoli che ha preso giocatori che giocano alla grandi con buoni risultati come Kim, Kvara, Osi e ha anche ridotto stipendi. Kvara ha facilità di dribbling incredibile, è tra i migliori al mondo. Se è l’anno buono per lo Scudetto? Non si dice…ma sono partiti fortissimi, siamo a metà, stanno devastando tutti in campionato, sta andando come il treno. Spero continui ad andare così veloce”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cruciani: “Non ho padroni. Mai avuto nulla contro il Napoli: vi dico perché indosso la maglia”

FOTO – Ostigard compra 3 maglie SSCN stagione ’94-95: omaggio a un grande campione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici