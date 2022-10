Higuain: “Sarò sempre grato al Napoli, è stato tutto molto bello”

Gonzalo Higuain ha annunciato il suo addio al mondo del calcio ed in conferenza stampa ha fatto un breve riferimento al Napoli.

Gonzalo Higuain ha ricordato di recente il Napoli, una delle squadre in cui ha avuto modo di giocare durante la sua carriera calcistica. L’occasione è stata una conferenza stampa in cui annunciava l’addio al calcio.

“Ho giocato quasi sette anni nella migliore squadra della storia, cioè il Real Madrid. È stato un palcoscenico meraviglioso. Era giunto il momento di andare in Italia, al Napoli, una squadra a cui sarò sempre grato per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme e per il modo in cui sono stato trattato. Il terzo anno è stato uno dei migliori della mia carriera grazie a Maurizio Sarri e ai miei compagni di squadra. È stato tutto molto bello, lì ho vissuto dei momenti indimenticabili.”

Fonte foto: Facebook, Football Fans