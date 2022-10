Ajax-Napoli, Olivera vuole giocare dal primo minuto

Mathias Olivera, uno dei nuovi acquisti del Napoli, vorrebbe giocare dal primo minuto nella sfida contro l’Ajax.

Questa sera il Napoli sfiderà l’Ajax alla Johan Crujiff Arena e Mathias Olivera non vede l’ora di scendere in campo. Il Corriere del Mezzogiorno si focalizza sulla sua voglia di avere un posto da titolare per tale match.

“La forte voglia di non fermarsi sul più bello c’è, si coglie tra le righe, del resto il Napoli sta coltivando ambizioni e prospettive importanti partita dopo partita. Se saremo straordinari si potrebbe anche chiudere il discorso qualificazione in queste due partite ma c’è di mezzo un avversario come l’Ajax, con tanti giocatori giovani e forti.”

Fonte foto: Facebook, Mathias Olivera