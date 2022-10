Higuain torna a parlare di Napoli: “Momenti impossibili da dimenticare”

Higuain ricorda gli anni vissuti a Napoli

L’ex attaccante del Napoli Gonzalo Higuain, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Goal.com dove ha parlato della sua carriera. Ecco quanto dichiarato:

“Sono momenti impossibili da dimenticare. È una delle sensazioni più belle che puoi provare da giocatore, ossia sentire uno stadio pieno di persone che urlano il tuo nome dopo un goal: mi viene la pelle d’oca a pensarci oggi. Ma può succedere anche il contrario. Non tutto è bello nel calcio. Un giorno 60.000 persone stanno urlando il tuo nome. Quindici giorni dopo, potrebbero insultarti. Le cose cambiano velocemente nel calcio. Molto velocemente. Quindi nel tempo ho cercato di imparare che gli elogi non mi portano troppo in alto e le critiche non mi portano troppo in basso”.

