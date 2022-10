Indiscrezione futuro Lozano, l’intermediario: “Può lasciare il Napoli in estate: due club interessati”

Indiscrezione sul futuro di Lozano, le parole del l’intermediario

Indiscrezione sul futuro di Lozano arriva direttamente dall’intermediario Alessandro Monfrecola che è intervenuto nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma. Ecco quanto ha dichiarato:

Futuro Lozano: parla l’intermediario

“Lozano? Ancora non ha espresso tutto il suo potenziale. Solo in una piccola parte quando c’era Gattuso. Poi, successivamente, causa infortuni ed altre cose non si è ancora espresso al meglio. In Messico è considerato un idolo e quando non si sente tale probabilmente cala psicologicamente, anche se ha giocato bene contro l’Ajax“.

“Il prossimo giugno Lozano partirà secondo me, anche perché guadagna oltre quattro milioni al Napoli. È felice di stare qui. Ama Barcellona e Real Madrid e non ha mai nascosto di ambire ai top club inglesi. Anche se ora si sta rendendo conto che il Napoli stesso sia un top club“.

Infine ancora una battuta sul possibile addio del suo assistito: “Penso possa approdare a Manchester, sponda United, oppure all’Everton. Ciò non esclude che altre squadre inglesi possano inserirsi nella trattativa. La mia previsione personale è che vada via a giugno, ma qui si trova benissimo“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski: “Ad Amsterdam fatto un capolavoro.Lo spirito del gruppo ci fa vincere”

FOTO – De Laurentiis: “I giovani il nostro futuro, dobbiamo investire su di loro: a cominciare dallo sport”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici