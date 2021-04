UFFICIALE – I convocati di Gattuso per la sfida con il Torino: tre Primavera in lista

I convocati di Gattuso per la sfida con il Torino: tre Primavera in lista

I convocati di Gennaro Gattuso per la sfida di domani contro il Torino. Ancora out Ospina, non ci sarà Manolas perché squalificato, presenti tre giocatori della Primavera.

I convocati azzurri: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Costanzo (38).

