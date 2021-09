I dilemmi di Spalletti in vista della Sampdoria

La Gazzetta dello Sport aggiorna sulle intenzioni tecnico-tattiche di Luciano Spalletti.

Spalletti è all’opera con le scelte di formazione in vista di Sampdoria-Napoli, in programma oggi alle ore 18:30, la rosea riporta:

“Gli unici dubbi riguardano Rrahmani o Manolas per la difesa e Zielinski o Elmas per il centrocampo. In entrambi i caso, i primi dovrebbero essere favoriti. In porta ci sarà la conferma di David Ospina, nonostante Alex Meret sia stato recuperato del tutto: l’ex portiere dell’Udinese siederà in panchina”.