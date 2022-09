I quotidiani bocciano Sarri: “Lezione di calcio da Spalletti: Lazio travolta”

I quotidiani bocciano Sarri: i voti

I quotidiani bocciano Sarri, solo la Gazzetta dello Sport gli assegna la sufficienza, ecco quanto si legge: “Non fa brutta figura Maurizio Sarri contro il ‘suo’ Napoli, ma la Lazio perde comunque. L’allenatore di Figline soprende tutti confermando Luis Alberto e tenendo in panca Vecino. La squadra è convincente per i primi 30′, torna in partita nel finale”. Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport: “La partenza è incoraggiante ma la Lazio dura poco, una ventina di minuti, semmai trenta, e poi viene travolta, in lungo e in largo. La reazione è insufficiente”.

Voto 5,5 anche per Tuttosport: “La sua Lazio dura mezz’ora, poi si concede troppo al giro palla del Napoli. Forse è il momento di mettere mano alla panchina”.

Il Corriere della Sera, ci va giù pesante: “Lezione di calcio da Spalletti. La Lazio segna subito e si spegne. C’è solo la reazione rabbiosa subito dopo il rigore non concesso su Lazzarri. Per il resto una sconfitta che poteva essere più netta senza Provedel tra i pali”.

I VOTI DI SARRI

La Gazzetta dello Sport: 6 Corriere della Sera: 5 Corriere dello Sport: 5,5 Tuttosport: 5,5

