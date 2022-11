Iaquinta: “Mi rivedo in Osimhen, anch’io ho avuto Spalletti”

Vincenzo Iaquinta parla di Spalletti e di Victor Osimhen

Vincenzo Iaquinta, ex giocatore di Udinese e Juventus, ha parlato a TeleFriuli. Nel suo intervento all’emittente l’ex attaccante, anch’egli allenato da Luciano Spalletti ai tempi della sua avventura ad Udine, ha detto la sua sul suo ex tecnico e sull’attaccante del Napoli, Victor Osimhen.

Queste le sue parole:

C’è un giocatore della serie A in cui ti rivedi? “Dico Osimhen per il gioco che ha con Spalletti perché è uno che attacca molto la profondità, come facevo io nell’Udinese. Io ho avuto Spalletti a Udine: fa giocare benissimo le squadre. Anche a Udine giocavamo come il Napoli di oggi”.

