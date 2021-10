Ibrahimovic: “Scudetto? Ovviamente lo vincerà il Milan”

Zlatan Ibrahimovic provoca le big di Serie A: “Scudetto? Chi lo vince? In che squadra gioca Zlatan, al Milan? E allora il Milan”.

Zlatan Ibrahimovic, in un’intervista che andrà in onda questa sera a Le Iene, sulla rete Mediaset Canale 5, ha parlato del suo ritorno in campo. Tuttavia, il centravanti svedese non ha saputo resistere alla tentazione e alla parola “scudetto” ha dichiarato guerra alle sue rivali in Serie A: “Chi lo vince? In che squadra gioca Zlatan, al Milan? E allora il Milan. A 40 anni mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo. Ho solo piccoli problemi, che si risolvono”.

