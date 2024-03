Ibrahimovic su Pioli: “Siamo contenti di lui”

L’ex attaccante Zlatan Ibrahimovic ha parlato del tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport.

Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore del Milan ed attuale Senior Advisor di RedBird per il club rossonero ha espresso la propria idea sul tecnico Stefano Pioli. Quest’ultimo è stato accostato al Napoli insieme ad altri allenatori per quanto riguarda il futuro della panchina azzurra. Zlatan Ibrahimovic però ha fatto capire che al club sarebbero soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora dal tecnico.

Di seguito quanto dichiarato:

“Per la sua riconferma Pioli deve continuare a fare ciò che sta facendo, cioè un buon lavoro. Noi siamo felici di lui.”

Poi, sul suo nuovo ruolo all’interno della Società:

“Mi sto trovando bene. Sto crescendo, imparando e lavorando. Ogni nuovo giorno faccio sempre dei passi in avanti e miglioro sempre. Però bene, mi piace, mi piace questa responsabilità e voglio dare più possibile al Milan.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calzona: “Ho accettato il Napoli senza dubbi. La prima al Maradona: vi dico cosa ho provato”

Conf. Juric: “Gli attaccanti del Napoli sono fuoriclasse, proveremo a limitarli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nina Zilli con il compagno Danti e la loro figlia Anna Blue: la famiglia prima di tutto