Caso allenatore Napoli: De Laurentiis ha coinvolto tutti anche Giuffredi. Il retroscena

Caso allenatore Napoli, De Laurentiis ha coinvolto tutti anche Giuffredi

Caso allenatore Napoli – Il giornalista Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal, rilasciando alcune notizie sull’incontro avvenuto ieri a Castel Volturno tra De Laurentiis, Garcia e la squadra. Di seguito le dichiarazioni di De Maggio.

Incontro De Laurentiis-Garcia

“La giornata di ieri e quelle successive quando torneranno in Nazionali saranno importanti, visto che De Laurentiis sarà a stretto contatto con la squadra. Ieri il patron ha convocato tutti a Castel Volturno, portando a casa un patto di sangue con tutti che dovranno essere al fianco di Garcia. Ha trovato disponibilità da parte di tutti, staff e giocatori. Poi Giuffredi e Garcia hanno parlato per chiarirsi, tra i due è arrivato anche un abbraccio che certifica come il tecnico ora senta l’unione e la fiducia di tutto il gruppo”.

