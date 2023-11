Iervolino: “Col Napoli ci affidiamo a Dia cecchino sotto porta. ADL? Vogliamo creare ponte tra tifosi”

Iervolino, pres. della Salernitana, le parole sul derby col Napoli

Danilo Iervolino, pres. della Salernitana, ha rilasciato un’intervista ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli, alla vigilia del derby col Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Iervolino:

“Abbiamo fatto una bellissima partita in Coppa Italia, con grinta e coraggio, con una tensione nervosa che ci ha aiutato a vincere i contrasti e arrivare prima su ogni pallone. Purtroppo fin qui non siamo riusciti a giocare a testa alta con coraggio. Domani abbiamo una partita difficilissima, con una squadra fortissima. Dobbiamo correre il doppio per provare a compensare questo divario, speriamo di farcela”.

De Laurentiis sarà all’Arechi? “Spero proprio che possa venire. L’abbiamo detto più volte, le due tifoserie devono creare un ponte, deve esserci simpatia reciproca. Ovviamente i tifosi devono tifare i propri beniamini, ma il calcio deve mirare a questo, al terzo tempo in cui si va a bere una bibita insieme”.

Quant’è importante aver ritrovato Dia? “E’ fondamentale. Noi abbiamo fatto una prima parte di campionato senza il nostro attaccante principale, che ci è costato 15 milioni tra cartellino, agenzie e prestito. Avevamo fuori Coulibaly e Daniliuc. Quindi tre calciatore fondamentali per noi out. Dia è un giocatore straordinario, l’anno scorso ci ha aiutato coi suoi gol. E’ uno spietato cecchino sotto porta, dobbiamo affidarci a lui per salvarci”

