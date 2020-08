Il baby Riccardi rifiuta il passaggio al Napoli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta in merito al passaggio di Riccardi al Napoli nell’affare Milik-Under.

Stando alla rosea, Milik avrebbe deciso di accettare la corte del club giallorosso. Al Napoli andrebbero il cartellino di Under ed un conguaglio di 10 milioni in quanto il baby Riccardi, inizialmente inserito nella trattativa, rifiuta di lasciare la capitale. I contatti tra i due club sono frequenti anche per la trattativa che vedrebbe il passaggio di Jordan Veretout in azzurro.

