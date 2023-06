Il Bayern Monaco su Kim, nessun accordo con il Manchester United

Gianluca Di Marzio ha dichiarato che il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino il difensore azzurro Kim Min-Jae.

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae avrebbe suscitato l’interesse del Bayern Monaco. A riportare la notizia ci ha pensato il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito.

Secondo quanto si legge il club tedesco sarebbe pronto a pagare al Napoli la clausola relativa al difensore coreano. La notizia sarebbe confermata anche da fonti in Germania.

“Il Bayern Monaco è attualmente in pole position per l’acquisto in questa sessione di calciomercato di Kim Min Jae. Come confermato anche da SkyDe, la trattativa sta procedendo e può decollare in maniera concreta. I bavaresi vogliono fortemente il difensore del Napoli, e sono pronti a pagare la clausola rescissoria.”

