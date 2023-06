Kozminski vice pres. Federcalcio polacca: “Sousa ha due facce: ecco cosa ha fatto”

Kozmimnski vice pres. della Federcalcio polacca critica duramente Sousa

Kozminski vice pres. della Federcalcio polacca ha rilasciato una dura critica su Paulo Sousa a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Di seguito le sue parole:

Kozminski:

“Paulo Sousa lascia a desiderare dal punto di vista umano, devo dire che il comportamento avuto in Polonia non è stato accettabile: da un giorno all’altro ha lasciato per una offerta molto più importante dal Flamengo, la storia si ripete: se uno è serio non si incontra con il presidente di un altro club e non fa queste scenate. Devo dire che Paulo Sousa ha due facce, lasciamo stare perchè è stata una storia brutta”

