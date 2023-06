Napoli su Frattesi, il Sassuolo fissa il prezzo

Il Sassuolo avrebbe fissato il prezzo per Davide Frattesi, centrocampista che avrebbe suscitato l’interesse del Napoli.

Il Napoli, insieme ad altri tre club di Serie A, sarebbe interessato al centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi. Il club neroverde avrebbe fissato il prezzo che sarebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Ecco le parole del Corriere dello Sport:

“Tutti in fila per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è ormai da tempo nel mirino delle big e in modo particolare della Roma. La valutazione di 40 milioni di euro è troppo alta per i giallorossi, che però hanno il 30% della futura rivendita e puntano dunque a inserire qualche giovane nella trattativa per abbassare le cifre e acquistarlo magari in prestito con obbligo di riscatto. La Lazio osserva interessata, ma sa che il prezzo attuale è fuori portata. Infine ci sono Napoli e Inter: i partenopei sono al momento bloccati dalla situazione allenatore, i nerazzurri lo hanno inserito nel casting e potrebbero proporre Mulattieri nell’affare.”

