Romano: “Manna è il ds scelto da ADL, primo candidato per il Napoli”

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, ha annunciato il possibile nuovo ds del Napoli: “Giovanni Manna, principale candidato a diventare il nuovo Direttore Sportivo del Napoli a partire dalla prossima stagione. I contatti, secondo quanto riportato in Italia, sono avvenuti e Manna dovrebbe diventare il nuovo direttore del progetto del Napoli”.

🚨🔵 Giovanni Manna, main candidate to be the new Director of Football at Napoli starting from next season.

Contacts took place as per reports in Italy, and Manna is expected to become the new director for Napoli’s project. pic.twitter.com/j8qi6LNv4q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2024