Retroscena Sudakov, a gennaio voleva già il Napoli

Secondo Il Corriere dello Sport Georgiy Sudakov avrebbe voluto vestire la maglia del Napoli già lo scorso gennaio.

Tra gli interessi di mercato del Napoli ci sarebbe anche il trequartista Georgiy Sudakov.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha affermato che il giocatore avrebbe voluto il Napoli già lo scorso gennaio.

“A centrocampo bisognerà colmare il buco creato dalla cessione di Elmas; un buco pronto a dilatarsi con l’addio di Zielinski, già di proprietà dell’Inter dopo la firma da svincolato. Primo obiettivo: Georgiy Sudakov, 21 anni, la nuova stellina dell’Ucraina, il giovane brillante che avanza, un talento puro che anima il Napoli sin dall’ultima sessione degli affari di gennaio. De Laurentiis ha offerto 40 milioni allo Shakhtar Donetsk, ma il club ha declinato nonostante la delusione del giocatore, certo di riuscire a spuntare qualcosa in più già in estate. Il progetto non è mica tramontato, lui è in cima: piace pure alla Juve, era nella mente di Giuntoli sin dai tempi azzurri, ma Adl ha compiuto i passi più imponenti, certificati anche dal giocatore. Che ha ammesso la trattativa.”

