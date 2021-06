Mercato Napoli, in difesa c’è Perr Schuurs

Con la Serie A chiusa, il calcio internazionale si presta a vivere Euro2020. Competizione in cui l’Italia sembra essere una delle favorite alla vittoria finale, come quotano i bookmakers stranieri, e che permetterà di capire quali sono i talenti da tenere sott’occhio. Una bella vetrina per chi cerca di farsi notare.

Il Napoli, con il finale amaro di campionato, sta pensando che squadra dare al nuovo allenatore Spalletti. Obiettivo della dirigenza è quella di non ripetere la delusione della mancata qualificazione in Champions all’ultima giornata. Una delusione che ha portato parecchio malumore all’interno dell’ambiente. Per questo motivo sarà il momento di cedere gli esuberi e chi non ha convinto, oltre a rinforzare con rimpiazzi giusti la rosa. Per il reparto difensivo sono tanti i nomi, ma su tutti spicca quello di Perr Schuurs. Classe 1998, 21 anni, il giovane centrale difensivo ha vinto il campionato Eredivise con l’Ajax. Il suo ruolo è analogo a quello di Kalidou Koulibaly. Per questo motivo, il Tuttosport lo indica come possibile erede del senegalese. Il giovane olandese sembra destinato a prendere il suo posto.

Sempre secondo il quotidiano sportivo torinese, la dirigenza partenopea avrebbe incontrato l’entourage del giocatore, riuscendo a strappare un interesse concreto verso la piazza napoletana. Ora il trasferimento dovrà essere discussa con i Campioni d’Olanda, tutt’altro che semplice, visto che ha un contratto fino al 2025. Inoltre iniziano ad esserci pressioni dalla Premier League, sponda Liverpool, per il classe ‘98. All’Ajax, la stagione di Perr Schuurs è stata molto soddisfacente. È andato anche a gol e le sue presenze nel campionato olandese sono 41.

Sempre in difesa, in questi giorni, si fa il nome di Kolašinac . In prestito dall’Arsenal, è difensore dello Schalke 04. Il bosniaco è autore di una stagione non propriamente positiva e quest’anno farà ritorno nel club di Londra. Interesse dell’Arsenal è venderlo ora per non perderlo a parametro zero. Il Napoli potrebbe impiegare il 27enne sulla sinistra.

Non solo mercato in entrata in difesa. Il Napoli, infatti, sta pensando anche al mercato in uscita, con Maksimovic che sembra destinato a lasciare Castel Volturno. Su di lui ci sono molte squadre, tra cui la Lazio. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno e un suo possibile addio lascerebbe libero uno slot extracomunitario.

Il Mattino, invece, fa il punto sul mercato in entrata con altri nomi importanti come Emerson Palmieri. Il giocatore ha dato l’ok per trasferirsi sotto l’ombra del Vesuvio, complice anche il suo gradimento per Spalletti. Il brasiliano, naturalizzato italiano, sarà uno dei protagonisti nell’Europeo che prenderà il via tra qualche giorno. Inoltre è fresco vincitore della Champions League con il Chelsea. La trattativa, secondo il quotidiano, potrebbe prendere il volo nei prossimi giorni e si spera prima della fine della competizione europea, che rischierebbe di far schizzare il suo valore alle stelle. Per questo motivo Giuntoli e De Laurentiis sperano di chiudere il prima possibile per il difensore.

Restano in piedi l’idea Vecino e D’Ambrosio, con la quale si dovrà trattare con l’Inter per un possibile trasferimento.