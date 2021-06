Maksimovic a un passo dal Fenerbahce: c’è solo un’insidia

Maksimovic opzione Fenerbahce concreta

Nikola Maksimovic ad un passo dal Fenerbahce. Secondo quanto riportato dal portale turco Aksam, il club di Istanbul starebbe insistendo con l’entourage del difensore azzurro.

Il centrale serbo è in scadenza di contratto, andrà via e l’opzione Fenerbahce è molto concreta, al punto che secondo i giornalisti turchi il lieto fine dell’operazione sarebbe ad un passo. Per il Fenerbahce, però, c’è l’insidia Roma, altro club interessato al giocatore e che potrebbe soffiarglielo. Ma – sempre secondo il portale turco – Maksimovic è più vicino alla Turchia che alla Capitale.

