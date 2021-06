Reinaldo Mandava frena: “Napoli? Ad oggi penso solo al Lille, ho un contratto”

Reinaldo Mandava frena su un suo passaggio al Napoli

Il difensore del Lille Reinaldo Mandava ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano portoghese A Bola, dove ha parlato anche dell’accostamento al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Non ho la testa sul Napoli. In questo momento sono più concentrato sul riposo e su questo periodo in cui abbiamo festeggiato il titolo. Ho un contratto con il Lille fino al 2022 e ho intenzione di rispettarlo, senza pensare alla possibilità di partire. Ho imparato da mia madre che con il lavoro duro le cose e i salti in avanti accadranno naturalmente.”

