Calciomercato, Kolasinac non rientra nei piani dell’Arsenal. Il Napoli prova il colpo

Calciomercato, Kolasinac scaricato dall’Arsenal

Dopo che lo Shalke 04 ha annunciato di non aver intenzione di prolungare il prestito del terzino sinistro Sead Kolasinac, farà ritorno all’Arsenal che attualmente ne detiene il cartellino. Il club inglese ha già fatto sapere che il difensore non rientra nei piani dei gunners, quindi ipotizzato una cessione in estate. Sulle tracce di Kolasinac c’è anche il Napoli, che in passato ha mostrato un certo interesse. Sarebbe l’occasione giusta di mercato per rinforzare una zona di campo che da tempo necessita di un innesto, nelle prossime settimane non è escluso che il club azzurro sondi il terreno.

