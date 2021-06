Dall’Olanda sicuri, il Napoli vuole Schuurs dell’Ajax

Interesse concreto del Napoli per Schuurs

Ai microfoni di Si Gonfia la Rete è intervenuto il giornalista olandese Mike Verweij, che ha dato aggiornamenti sulle voci che danno il Napoli sulle tracce del difensore dell’Ajax Schuurs. Ecco quanto dichiarato:

Sappiamo che il Napoli è interessato a Per Schuurs ma non che ci sia una trattativa, non posso confermarlo. Ciò che è certo è che il giocatore è impegnato negli Europei Under 21 e stasera gioca la semifinale, ovviamente non può firmare al momento.

Uno dei talenti maggiori del calcio olandese nel suo ruolo. Fa parte di una famiglia immersa nello sport: è figlio di un ex giocatore di pallamano professionista, la sorella è una giocatrice professionista di tennis. Lui è un ottimo difensore, pur non scendendo sempre in campo ha giocato molto bene in Champions League contro Liverpool e Atalanta e tutti ne hanno parlato molto bene, ha impressionato tutti. Giocatore giovane, che si sta forgiando e che mostra un grande potenziale, solo ora si è affacciato al palcoscenico dell’Under 21 olandese.

Deve migliorare tanto ma ha grosse prospettive. Si era già vociferato di un interesse concreto del Liverpool. Il Napoli può essere un grande club e una soluzione che possa accontentare il giocatore, ovviamente l’Ajax vuole tenerlo e quindi se dovesse venderlo sarebbe per un prezzo alto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Kolasinac non rientra nei piani dell’Arsenal. Il Napoli prova il colpo

Reinaldo Mandava frena: “Napoli? Ad oggi penso solo al Lille, ho un contratto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Accuse di spionaggio, Norvegia convoca l’ambasciatore Usa