Biglietti Napoli-Frosinone, iniziata la Fase 1 della vendita

È da poco iniziata la fase 1 della vendita dei biglietti per assistere alla sfida di campionato tra Napoli e Frosinone.

Napoli e Frosinone si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona il prossimo 2 aprile ed a partire da oggi è disponible la vendita dei biglietti.

La SSC Napoli ha spiegato tutti i dettagli attraverso il proprio sito ufficiale:

“SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di Martedì 2 Aprile 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Frosinone, che si disputerà il giorno 14/04/2024 alle ore 12:30.

La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente on line al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.”

