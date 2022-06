Fabio Caressa elogia Fabian Ruiz

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha speso parole d’elogio per Fabiàn Ruiz:

“Lo so cari amici del Napoli che magari a voi la sua stagione non è piaciuta, pero’ lo ribadisco che mi fa impazzire come accarezza il pallone Fabian Ruiz. La mia è una passionaccia, al di là del rendimento in tutta la stagione. Ha avuto un periodo di calo, anche un po’ pronunciato, però ho una passione per lo spagnolo”.