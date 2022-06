Montefusco: “Senza i big lo scudetto non lo vinci”

Vincenzo Montefusco fa una sua riflessione

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex centrocampista del Napoli. Ecco le sue parole:

“De Laurentiis l’altro giorno ha parlato di scudetto e si è sbilanciato. Evidentemente vuole fare qualcosa di importante. Personalmente non venderei mai i giocatori bravi, mi riferisco ad Ospina, Koulibaly, Mertens e Osimhen: il loro rendimento è fondamentale. La società vuole fare un’altra politica e quindi devi accontentarti dei giovani come Kvaratskhelia. Dicono sia bravo, ma dobbiamo vederlo nel nostro campionato. I big sono fondamentali anche nello spogliatoio, ai miei tempi c’era Antonio Juliano che aveva grande personalità. Senza questi giocatori, non si vince lo scudetto. Poi se ci saranno le cessioni, bisogna parlare in maniera chiara alla gente. De Paul? Lo prenderei di corsa”.