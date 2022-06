Napoli, Mertens avrebbe rifiutato un’offerta da parte del Toronto

Dries Mertens avrebbe rifiutato un’offerta da parte del Toronto alcuni mesi fa.

Il futuro di Dries Mertens è ancora in bilico; non si sa se l’attaccante belga resterà a Napoli oppure se andrà in qualche altro club italiano o estero. Negli ultimi giorni c’è stata qualche ipotesi a tal proposito, ma l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riferito un episodio accaduto qualche mese fa. Il Toronto FC, club che presto accoglierà Lorenzo Insigne, avrebbe fatto un’offerta anche al belga che però avrebbe rifiutato.

“Per esempio alla fine dello scorso anno. Lo stesso club canadese che poi ha ingaggiato Lorenzo Insigne, aveva provato anche con Mertens, ricevendo un cortese no. Per Ciro la primarietà è rimanere a certi livelli, per raggiungere a fine anno il suo terzo mondiale dopo Brasile 2014 e Russia 2018.”

