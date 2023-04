Napoli-Salernitana, il sindaco di Salerno pronto a parlare a Questore e Prefetto

Napoli-Salernitana, interviene anche il sindaco di Salerno

La gara tra Napoli e Salernitana è ormai diventata un caso, anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è intervenuto sull’argomento annunciando che palerà anche con il Prefetto e Questore della vicenda. Il primo cittadino, a margine di un evento al quale ha presenziato, ha parlato nello specifico di quanto sta succedendo intorno a questa gara nelle ultime ore. Ecco quanto messo in evidenza da Salernotoday:

“Faremo dei passi ufficiali con il questore ed il prefetto, per fare in modo che non si squilibri il campionato. Comprendiamo i motivi di ordine pubblico, ma vanno coniugati con aspetti legati alla regolarità del torneo in corso che vanno fatti salvi. Le partite si possono anche spostare, ma bisogna creare le condizioni giuste, non turbando il prosieguo del campionato e dando la possibilità alle squadre di recuperare le forze fisiche. Bisogna fare in modo che tutto tenga in un ragionamento equilibrato. Non dobbiamo fare lotte di campanile, noi facciamo un ragionamento equilibrato, razionale. Credo che ci siano le condizioni per fare in modo che tutto si tenga e che la Salernitana non sia penalizzata in questo meccanismo che corre il rischio di essere stritolante”.

