Rinnovo Osimhen, l’ag. lascia Dimaro: importanti novità, c’entra anche Garcia

Rinnovo Osimhen, le ultime

Rinnovo Osimhen – Il club azzurro sta trattando per il rinnovo di contratto del bomber nigeriano classe ’98, in scadenza a giugno 2025.

Il suo agente Roberto Calenda dopo tre giorni di dialoghi con il presidente De Laurentiis e la dirigenza del Napoli ha lasciato il ritiro di Dimaro e ci sono stati passi in avanti rispetto a una settimana fa.

Le due parti continueranno a lavorare nei prossimi giorni per trovare l’intesa entro la fine del ritiro di Castel di Sangro, con Garcia che si sta spendendo in prima persona per far sì che Osimhen resti a Napoli. Questo è quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano vuole rinnovare, ma a una condizione: la richiesta a De Laurentiis

Rrahmani: “Un orgoglio lo Scudetto. Gara piu bella il 5-1 contro la Juve”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici