Il fallimento del Catania è ufficiale: tutti i giocatori sono svincolati

La FIGC ha ufficializzato il fallimento del Catania Calcio; tutti i giocatori sono adesso svincolati.

Nella giornata di oggi è stato comunicato il fallimento del Catania Calcio. Il club stava disputando il campionato di Serie C. Parlare al passato è ormai un obbligo in quanto, conseguentemente al fallimento, la Società è stata esclusa dalla competizione.

Il comunicato ufficiale è arrivato da parte del tribunale della FIGC, che oltre ad rendere noto lo sfortunato episodio annuncia che tutti i giocatori sono adesso svincolati.

“Il Presidente Federale, preso atto della dichiarazione di fallimento della società Calcio Catania S.p.A. pronunciata dal Tribunale Civile di Catania – Sezione Fallimentare in data 22 dicembre 2021, con concessione dell’esercizio provvisorio successivamente prorogato sino al 19 aprile 2022; preso altresì atto della cessazione dell’esercizio provvisorio della società Calcio Catania S.p.A., disposta dal medesimo Tribunale in data 9 aprile 2022 e comunicata dai Curatori in pari data; visti gli artt. 16 e 110 delle N.O.I.F.; delibera di revocare l’affiliazione alla fallita società Calcio Catania S.p.A., con svincolo del parco tesserati.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ritiro Napoli, il sindaco di Castel di Sangro annuncia le date

Napoli-Fiorentina: Meret recuperato, Spalletti con tre assenti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Casi di salmonella, si ferma fabbrica Ferrero Belgio