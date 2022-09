Il Monza batte la Juventus 1-0, prima vittoria in Serie A e primo gol per Gytkjaer

Il Monza batte la Juventus 1-0 all’U-Power Stadium. Ancora una prestazione sottotono dei bianconeri di Allegri che restano in dieci sul finale del primo tempo per una gomitata di Di Maria a Izzo. Nella ripresa il Monza spinge e trova il gol della vittoria al 74′ con Gytkjaer. Il danese, entrato a partita in corso, è bravissimo a farsi trovare pronto in area su cross dalla destra di Ciurria. L’attaccante brucia sul tempo Gatti e infila Perin. È il suo primo gol in Serie A che porta alla prima vittoria in massima serie per i brianzoli.

