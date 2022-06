Il Napoli avrebbe già trovato il sostituto di Petagna

Secondo La Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe già trovato il giocatore adatto per l’eventuale sostituzione di Andrea Petagna.

Andrea Petagna ha suscitato l’interesse di alcuni club di Serie A. In particolare parliamo di Monza e Salernitana, per questo motivo il Napoli starebbe valutando un ipotetica cessione. Ovviamente il club partenopeo starebbe anche valutando qualcuno che lo possa sostituire in maniera idonea.

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’argomento affermando che il Napoli avrebbe già pensato ad una soluzione:

“Ed ecco che il centravanti “di scorta” potrebbe essere il bosniaco, neutralizzato italiano, Milan Djuric, classe 1990, che bene ha fatto alla Salernitana e ancora non ha firmato il rinnovo. Poi magari non andranno via tutti, ma c’è il rischio che quasi tutti i 7 attaccanti dell’ultima stagione cambino squadra. Due l’hanno già fatto, quattro sono in ballo. Al momento l’unico che non h avuto offerte è il messicano Lozano.”

