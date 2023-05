Il Napoli cerca l’erede di Meret, preoccupazione per il futuro di Kim

Il giornalista Ciro Venerato si è concentrato sul futuro del difensore del Napoli Kim Min Jae, ma anche sul portiere Alex Meret.

Ciro Venerato, giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di “1 Station Radio” ed ha parlato del futuro di due giocatori del Napoli: Alex Meret e Kim Min-Jae.

“È giusto preoccuparsi del futuro di Kim considerando che c’è di una clausola che potrebbe attirare le attenzioni di diversi club di Premier League. Il Napoli spera che il difensore coreano faccia una scelta di vita come ha fatto Kvaratskhelia. Kim è uno di quei calciatori che più è rimasto deluso dai quarti contro i rossoneri, ragion per cui potrebbe decidere di ritentare l’impresa nella prossima stagione. Mi auguro, come la società, che il giocatore possa seguire il cuore e decidere di restare in azzurro.”

Successivamente qualche parola su Alex Meret:

“Il Napoli monitora qualche portiere anche in sostituzione di Alex Meret, sebbene auspica la permanenza del friulano. C’è da registrare un interesse, soprattutto nei mesi scorsi, del Tottenham per il portiere del Napoli. A tal motivo il club partenopeo ha seguito Vicario, sul quale incombe però l’Inter. Io penso che il portiere del Napoli nella prossima stagione sarà proprio Alex Meret.”

