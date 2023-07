Il Napoli continua a seguire Orsolini, può essere lui il sostituto di Lozano

Il Napoli pensa a Oroslini per sostituire Lozano

Il Napoli ha individuato in Riccardo Orsolini l’eventuale sostituto di Lozano, viste le difficoltà con il messicano per il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza a giugno 2024. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, l’esterno del Bologna non è mai uscito dai radar azzurri che continuano a monitorare la sua situazione. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Riccardo Orsolini (26 anni) non è uscito dai radar del club azzurro. Anzi. L’esterno offensivo del Bologna ha il contratto in scadenza (2024), non è partito per il ritiro con i felsinei (ufficialmente a causa di un infortunio) e si guarda intorno. Sulle sue tracce ci sono anche la Lazio e la Fiorentina di Italiano, mentre il Bologna spinge per il rinnovo per cercare di blindare il suo pezzo pregiato ed evitare di perderlo a parametro zero. L’attaccante (11 gol e 4 assist l’anno scorso) chiede 2 milioni a stagione mentre il club rossoblù è fermo ad 1,5. Cifre abbordabili per i campioni d’Italia”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

