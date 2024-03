Interesse Napoli per Hancko: il Feyenoord fissa il prezzo per la cessione

Napoli interessato ad Hancko, il Feyenoord fissa il prezzo

Il Napoli ha bisogno di un rinforzo per il reparto difensivo e

il profilo individuato dagli azzurri è lo slovacco David Hancko attualmente in forza al Feyenoord.

Secondo La Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono pronti a puntare forte sul centrale slovacco per la prossima stagione.

Il Feyenoord sembra non voglia privarsi facilmente del difensore, lo dimostra il prezzo di 25 milioni fissato per lasciarlo partire la prossima estate.

Interesse Napoli per Hancko

Intanto il club di De Laurentiis ha già iniziato ad allacciare i primi contatti col club olandese, anche perché oltre ad Hancko ci sono altri calciatori del Feyenoord che interessano al club azzurro.

