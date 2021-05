UFFICIALE – Il Napoli femminile resta in Serie A: grazie alla rimonta sulla Roma

Il Napoli femminile resta in Serie A

Ultime notizie calcio Napoli – Un giorno storico per il movimento calcistico femminile di Napoli, con la squadra delle azzurre che resta in Serie A grazie al pareggio per 2-2 ottenuto in rimonta sulla Roma ed alla sconfitta rimediata da San Marino contro la Fiorentina. Il Napoli femminile ha totalizzato 14 punti in campionato, squadra allenata da Alessandro Pistolesi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Serie B: Monza, vittoria amara. Lecce, ci hai provato. Finale play-off tutta veneta: Venezia – Cittadella

Salernitana – Possibile la permanenza di Lotito

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Berlino, riaprono Biergarten e locali all’aperto dopo 5 mesi