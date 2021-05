Serie B: Monza, vittoria amara. Lecce, ci hai provato. Finale play-off tutta veneta: Venezia – Cittadella

Il Monza fallisce con i top player, il Lecce si impegna ma non basta. In finale ci vanno Venezia e Cittadella

Venezia e Cittadella sono le due finaliste dei play-off di Serie B: andata e ritorno rispettivamente 23 e 27 maggio.

Con tutto il dovuto rispetto per il Cittadella, e per società come Lecce e Venezia, ma il Monza ha fallito miserabilmente l’appuntamento con la Serie A. Non solo perché il club brianzolo è guidato da due anime vincenti del calcio italiano come Berlusconi e Galliani, ma anche perché, economicamente parlando, è la squadra con il valore della rosa più alto. 47 milioni di euro contro i 40 dell’Empoli, segue in terza posizione la Spal con 35 milioni (fonte Transfermarket). Basti pensare, anche, che il Cittadella, squadra che ha eliminato il Monza ha un valore di appena 10,45 milioni occupando la terz’ultima posizione della classifica.

FALLIRE CON I TOP PLAYER

Eppure, verrebbe da dire, il Monza ha fallito anche con gente come Balotelli o Boateng che tanto bene avevano fatto ai tempi d’oro del Milan e non solo. Esperienza internazionale, spalmata tra Manchester City, Liverpool e Barcellona. Il loro curriculum è di tutto rispetto per la categoria e quasi sembra di rivedere un mini-PSG della cadetteria. Eppure, come spesso accade, serve anche un tecnico che sappia schierare bene le pedine in campo o gestire uno spogliatoio importante. Il Cittadella, forte del 3-0 all’andata, resiste al 2-0 di ieri sera e strappa il pass per la finale. Dall’altra parte, invece, il Lecce le prova tutte contro un Venezia troppo consolidato ed abituato a vincere e l’1-1 di ieri condanna ogni speranza di passaggio del turno.

FINALE TUTTA VENETA

La Serie A è prossima a giungere al termine così come la Serie B. La cadetteria attende l’ultimo verdetto finale: chi saluterà per andare a calcare i campi nobili della Serie A? La finale play-off sarà tutta veneta: il Cittadella contro il Venezia. Due rose completamente diverse, ma c’è sempre chi rappresenta la “favola”. La squadra allenata da Roberto Venturato è pronta a scrivere una pagina importante di storia. Il Venezia, invece, ha tutto da perdere: sia per budget investito nella rosa, basti pensare a nomi importanti come quello di Sebastiano Esposito dall’Inter, sia per progetto tecnico. Sulla carta è una partita scontata. Sul campo è tutta da giocare.

Appuntamento a domenica 23 maggio al Tombolato di Cittadella per l’andata della finale play-off, mentre il ritorno si giocherà giovedì 27 al Penzo di Venezia.

Christian Schipani