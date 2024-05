Il Napoli fissa il prezzo per Osimhen: ecco quanto vale

In attesa della sezione estiva di mercato il Napoli avrebbe fissato il prezzo per l’attaccante Victor Osimhen.

Victor Osimhen lascerà probabilmente il Napoli a fine stagione. La Società partenopea avrebbe fissato il prezzo del giocatore che sarebbe di circa 100 milioni.

Di seguito quanto riportato da Il Corriere dello Sport:

“Meglio se in Premier: è il sogno d’infanzia, il pallino di sempre, e a guardarlo ci sono il Chelsea e lo United. E in Francia, invece, c’è il Psg, Parigi, dove è volato anche un paio di giorni fa a trascorrere la pausa. Si vedrà. A curare una cessione che bagnerà il Napoli di pioggia dorata, ci penseranno Adl e il suo manager Roberto Calenda: nel contratto di Victor è inserita una clausola rescissoria da 130 milioni, ma il club non è disposto a praticare chissà quali sconti anche se non sarà attivata. Insomma: l’idea è che comunque vada sarà un’operazione che sfonderà notevolmente il tetto dei 100 milioni.”

