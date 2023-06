Il Napoli ha individuato il sostituto di Osimhen in caso di cessione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe individuato l’eventuale sostituto di Victor Osimhen.

Il futuro di Victor Osimhen a Napoli non sarebbe per nulla scontato. L’agente dell’attaccante nigeriano avrebbe ricevuto già le prime offerte, per questa ragione la Società partenopea sarebbe alla ricerca del suo sostituto in caso l’addio si dovesse concretizzare.

Secondo le parole de La Gazzetta dello Sport, quest’ultimo potrebbe Jonathan David:

“In queste settimane si è parlato e scritto di una possibilità che Victor Osimhen possa prolungare per un altro anno l’attuale contratto magari inserendo una clausola rescissoria in stile Cavani. Al momento però non vi sono certezze in un senso positivo o negativo per questo scenario. Ma nel caso partisse per oltre cento milioni di euro Osimhen, ecco che i fari – d’accordo con Garcia – si punterebbero sul canadese del Lilla Jonathan David, classe 2000, che nel club francese ha sostituito proprio il nigeriano e che oltre a vincere una League 1 ha segnato già 52 reti in 112 partite di campionato.”

