RAI – Il Napoli ha scelto Papastathopoulos come erede di Koulibaly: trovato l’accordo

Il Napoli ha scelto Papastathopoulos come erede di Koulibaly, è quanto dichiara Ciro Venerato giornalista Rai che è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, parlando dellle scelte di mercato della SSC Napoli. Di seguito le dichiarazionidi di Venerato:

“Papastathopoulos? Il Napoli l’ha scelto come erede di Koulibaly, ha superato Matvienko e Senesi. Gattuso lo vuole e poi economicamente sarebbe un investimento intelligente. Appena il Napoli incasserà i soldi di Koulibaly darà un indennizzo all’Arsenal. Se il calciatore si svincola il Napoli gli darebbe qualcosa in più dal punto di vista dell’ingaggio. Il calciatore è stato preso. Il Napoli se dismettesse un altro centrale difensivo non ne arriverebbe un altro perchè Di Lorenzo verrebbe considerato un eventuale centrale in fasi di emergenza.

Questa può essere la settimana giusta per chiudere il cerchio tra Napoli e Roma. oggi nuovi contatti tra le società, il Napoli chiede 15 mln più bonus e solo Under per Milik. La Roma ha rilanciato a 10 più bonus ed Under, ci stiamo avvicinando. La Juve ha in pugno Suarez, ha l’accordo col giocatore, ma sa bene che prima di liberarsi dal Barcellona passeranno altri giorni. Paratici ha tutto il tempo per capire se Napoli e Roma chiuderanno per Milik, così andrebbe a prendere Dzeko che è molto più economico. Pirlo poi preferisce il bosniaco. Milik ha aperto le porte alla Roma finalmente.

Allan-Everton? In meno di 48 andrà all’Everton, siamo ai dettagli. Maksimovic non rientra nei piani di Fonseca. Per Veretout si farà una trattativa a parte se proprio dovesse esserci, ma non rientra nell’affare Milik.

Meret all’Inter? Il Napoli ha detto all’agente che se partisse lo farebbe a titolo definitivo e non in prestito. Pastorello lavora da tanto con l’Inter, c’è il gradimento tecnico di Conte e Marotta per lo stesso Meret. Si partirà da una base di 45 milioni di euro, ma non c’è la certezza che vada a Milano l’anno prossimo. Se quest’anno cambiano le gerarchie e Meret scalza Ospina e fa un grandissimo campionato stiamo parlando di aria fritta.

Acerbi? Il suo agente ne ha parlato col Napoli quando è andato a Castel di Sangro, ma il calciatore sta per rinnovare con la Lazio. De Laurentiis ha contattato la Lazio e la richiesta di Lotito di 15 milioni è parsa elevata”

