Napoli obbligato dalla UEFA a lasciare in Italia dirigenti e funzionari

Barcellona-Napoli si giocherà regolarmente al Camp Nou, la UEFA ha obbligato gli azzurri a dimezzare dirigenti e funzionari

Barcellona-Napoli si giocherà regolarmente domani al Camp Nou, nonostante l’aumento di contagi da Coronavirus registrati negli ultimi giorni in Catalogna. Come riporta La Repubblica, il Napoli è stato obbligato dalla UEFA a lasciare in Italia alcuni dirigenti e funzionari, visto che c’è un limite massimo di unità all’interno dell’impianto catalano.

