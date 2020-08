Calciomercato – Pedullà fa il punto sul mercato del Napoli

Alfredo Pedullà fa il punto sul mercato del Napoli

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, sul proprio sito ha fatto il punto sul mercato del Napoli chiarendo anche la situazione di Koulibaly:

Se partisse uno tra Meret e Ospina, potrebbe arrivare Sepe (che piace anche al Toro). In caso di mancato rinnovo di Hysaj, riflettori su Faraoni dell’Hellas (la Lazio non è stata mai davvero in corso, avendo puntato sulla corsia mancina con Fares). Previsto anche un investimento sulla fascia sinistra, dipenderà molto da Ghoulam in uscita. A centrocampo c’è Allan sul mercato, da gennaio il primo della lista è Jordan Veretout ma bisogna aspettare le evoluzioni e le decisioni della “nuova” Roma. Un difensore centrale arriverà solo in caso di uscita di Koulibaly, tra Manchester City e Manchester United, ma servono almeno 70 milioni più bonus”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Barcellona-Napoli, i catalani accendono la sfida sui social

Veretout a Napoli, visita ad una scuola calcio in città [FOTO]

Scholes: “Sanchez? Mai più errori come lui”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: Giappone, 1.490 casi in 24 h