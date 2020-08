Scholes: “Sanchez? Mai più errori come lui”

Il portale di Alfredo Pedullà, neo assunto al La Gazzetta dello Sport, rivela le dichiarazioni di Paol Scholes, ex compagno di squadra di Sanchez.

Dalle dichiarazioni nella sfera Manchester United, appare lampante che Alexis Sanchez non abbia per nulla lasciato un buon ricordo:

“Finalmente ci siamo sbarazzati di Sanchez. La campagna acquisti dopo Ferguson è stata terrificante, il cileno ne ha fatto parte. All’Arsenal sembrava un ottimo calciatore, anche al Barcellona, ma per qualche motivo a Manchester non ha funzionato. Spero che il club non commetta altri errori come Sanchez nei prossimi anni.”

