Jorginho, l’agente: “Juventus? Solo indiscerzioni della stampa”

L’agente di Jorginho nega i contatti con la Juventus

Joao Santos, procuratore di Jorginho, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tema del suo interventi, il presunto interesse della Juventus per il suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“Se abbiamo sentito Sarri? No, queste sono solo voci uscite dalla stampa. Non abbiamo parlato né con Sarri né con Paratici. Quando tra Paratici e Marina del Chelsea ci sarà un accordo e verranno a parlare con me, faremo tutte le valutazioni del caso. Jorginho e Sarri sono stati cinque anni insieme, hanno un ottimo rapporto, inutile essere ipocriti e non dirlo. Ma non possiamo dire che Jorginho andrà da lui alla Juventus”.

