Il Napoli pensa al futuro, c’è Ilic dell’Hellas nel mirino

Il Napoli pensa a Ilic per il centrocampo

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna si è soffermata sul mercato azzurro, stando quanto riportato dal quotidiano, il diesse Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Ivan Ilic, centrocampista classe 2001 dell’Hellas Verona. Ecco quanto si evince dalle pagine della Gazzetta:

“In lista c’è è pure Ilic, 20enne serbo che il Verona ha prelevato nel 2020 dal Manchester City per 7,5 milioni di euro. Ilic arrivò in Inghilterra su indicazione di Pep Guardiola. Il Napoli lo sta seguendo per inserirlo nel suo centrocampo del futuro”.