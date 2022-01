Sky Tg24 – Elezione Presidente della Repubblica: oggi il via al terzo voto, schede ancora bianche.

Questo è quanto riportato dal portale online:

“Si torna a votare dopo la seconda fumata nera di ieri. Il centrodestra e il centrosinista voteranno di nuovo scheda biancha. Salvini rilancia il nome della presidente del Senato Casellati. Letta propone un supervertice per decidere un nome condiviso.

Per il Quirinale si torna a votare dopo la seconda fumata nera di ieri mentre tra i partiti non c’è ancora una intesa. Sia centrodestra che centrosinista voteranno scheda bianca. Ma Salvini rilancia anche il nome della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Il centrosinistra, con Letta, propone un supervertice per decidere un nome condiviso. Conte: “Non è il momento del muro contro muro”.

