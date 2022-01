Cagliari apre alla Juventus: Nandez in prestito senza obbligo

Tuttosport – Improvviso interesse della Juventus per Nandez, ma secondo il Corriere dello Sport il Napoli avrebbe adocchiato il giocatore per giugno.

Nahitan Nandez nel mirino della Serie A. Dopo la mancata fumata bianca con il Torino, sembrerebbe proprio che la Juventus abbia improvvisamente adocchiato il giocatore e proprio ieri ci sarebbe stato un contatto tra i sardi e i bianconeri. Tuttavia, secondo uno dei quotidiani, il Napoli avrebbe già provato l’assalto al giocatore del Cagliari per gennaio, ma non andato a buon fine a causa di intenzioni diverse. Gli azzurri, però, avrebbero la seria intenzione di sacrificare Fabian Ruiz per un vero e proprio assalto a giugno.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pres. Getafe: “La trattativa con il Napoli per Oliveira non c’è. Non sento il club azzurro dall’anno scorso”

Osimhen, l’agente denuncia De Laurentiis e la SSC Napoli: il motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Per il Quirinale i fari si spostano su Casellati