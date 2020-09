Il Napoli prova a cedere Hysaj e Maksimovic

Il mercato del Napoli in entrata è bloccato a causa delle mancate cessioni di alcuni elementi.

Senza liquidità, infatti, non sarà possibile fare operazioni per completare l’organico a disposizione di Gattuso. Uno dei calciatori messi in sbarco per monetizzare è Kalidou Koulibaly ma, considerato che offerte soddisfacenti non sono arrivate, ecco che il senegalese potrebbe anche restare.

Gli azzurri, perciò, cercano una nuova strategia che porterebbe alla cessione di Hysaj e Maksimovic. Come riportato da Tuttosport, sull’albanese c’è lo Spartak Mosca che offre un ricco contratto da tre milioni di euro a stagione. La proposta ai partenopei, invece è di 7 milioni, ancora pochi rispetto ai 10 richiesti.

Per quanto riguarda il serbo, invece, ad ora non ci sono offerte concrete ma De Laurentiis sarebbe ben disposto a cederlo.

