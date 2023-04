Il Napoli riprende gli allenamenti, Spalletti chiede concentrazione

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha chiesto ai suoi uomini di rimanere concentrati per la gara contro la Salernitana.

Il Napoli sarà impegnato nella sfida contro la Salernitana il prossimo 29 aprile e Luciano Spalletti avrebbe fatto una richiesta ben precisa alla squadra. Il tecnico di Certaldo avrebbe infatti continuato a chiedere massima concentrazione.

Ne parla Il Corriere del Mezzogiorno:

“Oggi il Napoli tornerà a lavorare nel centro di Castel Volturno e Spalletti chiederà un’ulteriore prova di serietà, la massima concentrazione per battere la Salernitana al Maradona. Farà leva sulla voglia di Osimhen e compagni d’immergersi nella festa della città, chiudere la pratica di un trionfo atteso da mesi. I granata hanno ancora bisogno di punti per la salvezza, non avranno i tifosi al seguito che, però, nel corso della settimana, trasmetteranno la giusta carica ai ragazzi di Paulo Sousa. La Salernitana domani, infatti, farà una seduta di allenamento a porte aperte.”

Fonte foto: Flickr.com

